Магомед Исмаилов: «Хоть Емельяненко и выиграл, я вижу победителем Монсона»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением насчет кулачного боя между Александром Емельяненко и Джеффом Монсоном на турнире Hardcore FC, который состоялся 23 февраля в Москве. Емельяненко победил единогласным решением судей.

«Смотрел нарезки только, — сказал Исмаилов. — А когда шел бой, я спал. Мне нужно было проснуться за три часа до утреннего взвешивания и добить последние три с половиной килограмма. Нужно было поспать, отоспаться. Так что не смотрел, но посмотрел нарезки. Нужно отдать должное Монсону. Думал, он выйдет, ему Емельяненко стукнет пару раз — и все. А Монсон набрасывал, накидывал, доставал передней рукой».

«Хотя это и победа Емельяненко, но я здесь вижу Монсона победителем, — отметил боец. — Не в том плане, что он выиграл бой, а в том, что все думали, что он, борец, ляжет, а он в 51 год очень хорошо, очень круто проявил себя против ударника на голых кулаках. Я впечатлен Монсоном. Было время, когда он даже сидеть не мог из-за травм. И это было достаточно давно. Сейчас ему 51, и я думал, что он вообще не выстоит. А он проявил себя».

25 февраля 35-летний Исмаилов дебютирует в профессиональном боксе. Он встретится с бывшим претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжелом весе Оланреваджу Дуродолой на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».