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Сегодня, 12:41

Хабиб: «Ислам был любимым учеником моего отца»

Хабиб заявил, что Махачев был любимым учеником его отца

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) рассказал, что его отец, Абдулманап Нурмагомедов, считал Ислама Махачева (21-1) будущим чемпионом UFC.

«Ислам был любимым учеником моего отца, — заявил Хабиб UFC Destined на ESPN+. — Ислам был для моего отца как сын. Мой отец всегда говорил, что Ислам станет чемпионом. Вот почему я должен быть рядом с ним. Я должен закончить то, что начал мой отец».

Махачев идет на серии из 9 побед. Следующий бой он проведет против Бобби Грина (29-12) 27 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, Невада (27 февраля). Поединок состоится в промежуточном весе (160 фунтов) и станет главным боем вечера.

(Давид Хачатрян)

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
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