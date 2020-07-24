Исмаилов техническим нокаутом победил Емельяненко на ACA 107

В рамках турнира Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 прошел бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым.

В третьем раунде Исмаилов одержал победу техническим нокаутом. У Емельяненко открылось рассечение. Рефери сначала дал продолжить бой, но вскоре все же остановил поединок.

Бой изначально должен был состояться в апреле в Москве, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

До этого 38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 7 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел такой рекорд: 15 побед, 2 поражения, 1 ничья.