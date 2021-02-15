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Исмаилов рассказал о ДТП со своим участием

15:00
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Российский боец Магомед Исмаилов 15 февраля на своей странице в Instagram опубликовал видео и рассказал о ДТП со своим участием.

«Будьте аккуратны на дорогах, дорогие друзья. Если что-то произошло, не надо поливать друг друга грязью, угостите оппонента кофейком и ждите ГАИ. А лучше, чтобы у вас ничего не произошло.

А если уж произошло, исходите из этого: то, что миновало тебя, не должно было с тобой случиться, а то, что случилось с тобой, не должно было тебя миновать! И, раз уж ты не можешь изменить ситуацию, поменяй свое отношение к ней. Короче, нормально я, по ходу, головой вшатался", — написал Исмаилов.

14 декабря Исмаилов заявил об уходе из лиги ACA.

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