Менеджер Исмаилова прокомментировал попадание бойца в ДТП

Менеджер бойца Магомеда Исмаилова Азомат Бостанов прокомментировал новость о том, что российский боец попал в ДТП.

«Да, Магомед действительно попал в ДТП. Сейчас уже все хорошо, никаких серьезных травм. Только рассечение на голове и на руке, без переломов и прочего. Чувствует себя нормально, на тренировочный процесс это никак не повлияет», — сказал Бостанов «СЭ».

Сегодня, 15 февраля, появилась информация о том, что российский боец Магомед Исмаилов попал в ДТП. Где именно произошла авария, не уточняется.

(Владимир Пушкарев)