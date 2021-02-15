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Менеджер Исмаилова прокомментировал попадание бойца в ДТП

15:07
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Менеджер бойца Магомеда Исмаилова Азомат Бостанов прокомментировал новость о том, что российский боец попал в ДТП.

«Да, Магомед действительно попал в ДТП. Сейчас уже все хорошо, никаких серьезных травм. Только рассечение на голове и на руке, без переломов и прочего. Чувствует себя нормально, на тренировочный процесс это никак не повлияет», — сказал Бостанов «СЭ».

Сегодня, 15 февраля, появилась информация о том, что российский боец Магомед Исмаилов попал в ДТП. Где именно произошла авария, не уточняется.

(Владимир Пушкарев)

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