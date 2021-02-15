Кокляев перед боем с блогером Тарасовым рассказал о борьбе с последствиями коронавируса

Стронгмен и тяжелоатлет Михаил Кокляев прокомментировал заявление блогера Артема Тарасова о том, что он выйдет на бой с травмированной рукой. По его словам, соперник таким образом может оказывать психологическое давление.

«Артем Тарасов выйдет на бой с надломленной рукой, — приводит слова Кокляева «РЕН ТВ». — Если вдруг он проиграет, то это не отговорка для того, чтобы людям сказать: «Вот, я с надломленной рукой вышел, поэтому и проиграл». Нет, чаще это бывает психологическая атака, потому что некоторые спортсмены, находясь в хорошей форме, говорят: «Вот, у меня кое-что болит, что-то не заладилось». И довольно-таки неплохо потом выступают».

Ранее Артем Тарасов сообщил, что во время боя с Вячеславом Дациком он сломал две руки: впоследствии на одной руке сделали 5 операций. Вторая рука, по словам бойца, на данный момент «надломлена».

«Вторая рука у меня чуть надломана. Если она доломается, то придется делать операцию. С одной стороны, это хорошо, потому что врачи говорят, что на вторую руку операцию по-хорошему тоже надо сделать», — сказал Тарасов.

Кокляев рассказал, что сейчас он борется с последствиями коронавирусной инфекции.

«Лично я могу сказать, что в ноябре переболев коронавирусом, до сих пор борюсь с его последствиями, — отметил Кокляев. — Заболел ОРВИ в середине декабря, потом в начале января, потом еще недавно, недели две назад были все симптомы. По большому счету, можно сказать все, что угодно. Ринг покажет. Как говорят, у нас тяжелоатлеты, помост поможет. Как-то так». ?

20 февраля 42-летний стронгмен и 30-летний блогер проведут бой по правилам бокса на турнире «Короли ринга». В главном поединке вечера встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави). Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл».

Вечер бокса в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ».