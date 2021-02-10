Исмаилов ответил Хабибу на слова «пускай борьбе учится»
15:30
Российский боец Магомед Исмаилов ответил на слова Хабиба Нурмагомедова о возможной грэпплинг-схватке между спортсменами. 10 февраля Нурмагомедов заявил: «Мага пускай учится бороться... Что я могу сказать? Минеева не посадил, что ему со мной бороться-то?».
«Ну все, одеваю борцовки и ищу первую же возможность атаковать Хабиба. Брат, что бы ни случилось, мы никому не расскажем! Просто я хочу, чтобы твоя борцовская репутация оставалась в безопасности», — написал у себя в Instagram Исмаилов.
34-летний Исмаилов провел в MMA 20 боев, одержав 17 побед (9 нокаутом) и потерпев 2 поражения.
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