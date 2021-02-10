Хабиб призвал Исмаилова научиться бороться: «Он Минеева не посадил, куда ему со мной?»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагмедов в интервью журналистам после турнира EFC 33 прокомментировал возможность грэпплинг-схватки с Магомедом Исмаиловым.

— Что думаете насчет проведения суперсхватки по грэпплингу с Магомедом Исмаиловым? Это событие могло бы стать самым главным и значимым событием в российских единоборствах.

— Не, ну я если даже выйду против Миши Галустяна или там Андрея Кириленко — это тоже вызовет большой ажиотаж. Правильно же? Представьте, я и Кириленко боремся. Это же в любом случае будет интересно? Весь баскетбольный мир будет следить за этим событием, американцы посмотрят, мои фанаты и так далее. Любая стриминговая компания взлетит, если покажет данное событие. А Мага пускай учится бороться... Что я могу сказать? Минеева не посадил, что ему со мной бороться-то? Правильно же, да? Тем более сейчас я не меньше [по габаритам], чем он. Пускай Мага учится бороться. Ему только не показывайте это видео (смеется).

— А есть ли боец, с которым хотелось бы побороться именно по правилам грэпплинга?

— По правилам грэпплинга? Ну я со многими боролся, в том числе с чемпионами ADCC. Даже не знаю, с кем можно побороться... Ну знаете, грэпплинг никогда не был интересен мне. Вы говорите Джордан Барроуз — да, хороший борец, ну а с ним в партере поборешься? Это может собрать какой-то ажиотаж, привлечь аудиторию, но пока таких планов нет. Слишком напряженный график, слишком заняты. Опять к чему-то готовиться, опять идти в зал, сидеть на диете, тренироваться, готовиться... Не, тут и разговора быть не должно. Я сейчас хожу в зал, делаю кардио, качаюсь, стараюсь держать себя в форме — так, чтобы на спортсмена хотя бы был похож. (Ислам Бабаджанов)

Полная версия интервью с Хабибом Нурмагомедовым опубликована на «СЭ»