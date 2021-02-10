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Дацик рассказал о «личной разборке» с Александром Емельяненко

16:31
Вячеслав Дацик. Фото Дмитрий Коротаев/Известия
Вячеслав Дацик. Фото Дмитрий Коротаев/Известия

Российский боец ММА Вячеслав Дацик рассказал о возможности боя с соотечественником Александром Емельяненко.

«У нас есть личная разборка. Но сидеть уже устали, — цитирует «Рен-ТВ» Дацика. — И я, и Саша, поэтому нашу личную разборку, которая не имеет отношения к спорту, мы, наверное, все-таки проведем в рамках спорта, чтобы потом после этой разборки кто бы там не вышел победителем, никого не закрыли».

Сейчас Вячеслав Дацик готовится к бою с камерунским боксером Тайсоном Дижоном. Поединок состоится в рамках турнира «Короли ринга» 20 февраля.

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