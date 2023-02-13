Ислам Махачев стал лучшим бойцом планеты по версии Sherdog

Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (24-1) занял первую строчку рейтинга лучших бойцов мира по версии издания Sherdog, сместив чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2) на вторую строчку.

Sherdog отмечает, что Махачев продлил свою победную серию до 12 боев, и сейчас он сконцентрирует свое внимание на защите пояса от легковесов.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.