Бивол проведет следующий бой в конце мая-начале июня

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) вернется на ринг в мае или июне, подчеркнув, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2) жаждет взять реванш.

«Бивол подерется в конце мая или начале июня, — сказал Хирн DAZN. — Он находится в очень интересной ситуации, ведь Канело Альварес отчаянно пытается взять реванш. Очевидно, что ему имеет смысл подраться с [Артуром] Бетербиевым или провести защиту против Джошуа Буатси. Могу лишь сказать, что мы ведем переговоры с Дмитрием и его командой о его следующем поединке».

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).