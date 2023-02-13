Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 12:50

Романкевич: «Хочется утереть нос тем, кто списал меня со счетов»

Белорусский боец Романкевич рассказал о настрое на поединок по кикбоксингу против бразильца Кавалари
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусский боец Петр Романкевич рассказал о настрое на бой по кикбоксингу против бразильца Сауло Кавалари.

«После двух поражений хочется утереть нос тем, кто списал меня со счетов», — сказал Романкевич на пресс-конференции в студии РЕН ТВ.

«Слабые стороны Сауло? Не буду раскрывать все карты. В последнее время он в основном дрался по боксу со звездами, но это кикбоксинг. Мне кажется, слабых сторон на этом уровне не может быть. Сильная сторона Сауло — его кепка».

Романкевич и Кавалари возглавят турнир ФКР ПРО 3, который пройдет 17 февраля в Минске. Турнир в прямом эфире покажет РЕН ТВ .

0
Читайте также
Представлявший Россию на двух Олимпийских играх конник Туганов будет выступать за Палестину
Махачев не получил серьезных травм в бою против Волкановски
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ислам Махачев стал лучшим бойцом планеты по версии Sherdog
Новости
RSS RSS
Все новости