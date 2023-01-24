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Ислам Махачев: «Без Хабиба все будет по-другому, но я уже пару раз дрался без него»

Давид Хачатрян
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Чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) рассказал, что он чувствует, зная, что в его углу на предстоящем поединке впервые за долгое время будет отсутствовать экс-чемпион в легком дивизионе Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Когда дверь клетки закрывается, с тобой никого рядом нет, — сказал Махачев Fox Sports Australia. — Конечно, без него все будет по-другому, но я уже пару раз дрался без него. Он же не может всегда быть со мной. Конечно, классно, когда он рядом. Мне всегда нравится, когда он со мной, потому что он знает все эти закулисные игры. Он знает, что мне нужно для подготовки к бою, для сгонки веса, тебе не нужно об этом беспокоиться. Это большой плюс, когда рядом с тобой находится такой опытный человек. Тебе не нужно тратить свою энергию на другие дела.

Но я понимаю, что ему нужно больше времени проводить с семьей, потому что семья нуждается в нем. Даже несмотря на то что он в отставке, он все равно много путешествует. Поэтому я уважаю его решение».

Махачев и Александр Волкановски (25-1) встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля 2023 года.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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