Рустам Хабилов подерется с Джалилом Уиллисом 31 марта на Bellator 293

36-летний российский полусредневес Рустам Хабилов (24-4) дебютирует в Bellator в бою против американца Джалила Уиллиса (16-4) 31 марта в турнире в Темекула, США, сообщает Sherdog.

Хабилов в прошлый раз дрался в 2019 году. Он победил Сергея Хандожко (27-6) единогласным решением судей на UFC Fight Night 163 в Москве.

Уиллис прошлый бой выиграл у Кайла Крачмера (9-2) единогласным решением судей 9 декабря 2022-го на Bellator 289 в Анкасвилле, США.