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Ислам Махачев — о финише Добера: «Такой прием проходит на плотных ребятах с накачанной шеей»

02:33
Ислам Махачев. Фото Instagram
Ислам Махачев. Фото Instagram
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9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев объяснил в разговоре со «Спорт-Экспресс» победный сабмишен в поединке с Дрю Добером.

— Есть какие-то моменты в бою с Добером, которыми недовольны?

— Нет, я без потерь, не пропустил никаких ударов, ничего. Просто использовал свои сильные стороны, я знал, где он слабый. И так кажется, что получился легкий бой.

— Почему именно на ручной треугольник с ним решили выйти?

— Я в зале много пробовал его, делал много раз. Он, знаете, как получается... Ребята, которые с корпуса такие крепкие, плотные, большие мышцы, шея накачанная — на таких парнях получается. На худых этот прием очень тяжело использовать

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.

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Никита Горшенин все материалы автора

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