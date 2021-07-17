Ислам Махачев: «Американец спросил, кто у нас отожмется на двух пальцах, и отжался только я»

9-й номер легкого веса UFC Ислам Махачев рассказал «Спорт-Экспресс» о своей способности отжиматься на двух пальцах.

— Хавьер Мендес как-то выкладывал видео, где вы отжимаетесь на двух пальцах. Кто-то из вашей команды еще может так же?

— Это еще было давно, Хабиб первый раз полетел в Америку, и там какой-то американец показывает отжимание на двух пальцах, кто сможет повторить. Я видел, никто не повторил, дома попробовал, и у меня получилось. Редко встречаю того, кто может так же. Может, одного или двоих человек только видел

— Здесь сила предплечий важна, кистей?

— Не знаю, пальцы, может. Пальцы же разгибаются. А у меня захваты очень хорошие, может, из-за этого.

В ночь на 18 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.