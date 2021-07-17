Секс-символ ММА Ванзант показала, как готовится к новому бою. Видео

Девушка-боец ММА Пейдж Ванзант на своей странице в Instagram опубликовала видео подготовки к новому бою.

«Одна неделя осталась», — процитировала Ванзант в описании.

23 июля пройдет турнир BKFC 19. На этом мероприятии Ванзант проведет бой против Рэйчел Остович.

Дебют Ванзант в лиге кулачных боев Bare Knuckle Fighting Championship состоялся в феврале этого года. Тогда она проиграла американке Бритен Харт.

Ранее 26-летняя девушка-боец выступала в UFC, где последний бой провела 11 июля 2020 года на «Бойцовском острове».