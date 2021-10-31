Ислам Махачев: «Хасбик дает нам хорошую энергию. Отблагодарил его после боя»
08:52
Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал о знакомстве с Хасбуллой Магомедовым по прозвищу «Хасбик».
— Доволен ли качеством боя против Хукера?
— Конечно, доволен. Хорошо, что получилось закончить быстро. Смог показать хорошее выступление. Думаю, в UFC это оценят.
— Ты сразу же после завершения боя побежал к Хасбику. Почему?
— Он дает нам хорошую энергию. Просто отблагодарил так его.
— Как вы познакомились с ним?
— Он мой сосед, почти 15 лет уже рядом живет.
На турнире UFC 267 Махачев победил нокаутом новозеландца Дэна Хукера.
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