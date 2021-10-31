Ислам Махачев: «Хасбик дает нам хорошую энергию. Отблагодарил его после боя»

Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал о знакомстве с Хасбуллой Магомедовым по прозвищу «Хасбик».

— Доволен ли качеством боя против Хукера?

— Конечно, доволен. Хорошо, что получилось закончить быстро. Смог показать хорошее выступление. Думаю, в UFC это оценят.

— Ты сразу же после завершения боя побежал к Хасбику. Почему?

— Он дает нам хорошую энергию. Просто отблагодарил так его.

— Как вы познакомились с ним?

— Он мой сосед, почти 15 лет уже рядом живет.

На турнире UFC 267 Махачев победил нокаутом новозеландца Дэна Хукера.