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Ислам Махачев: «Хасбик дает нам хорошую энергию. Отблагодарил его после боя»

08:52
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Российский боец Ислам Махачев в разговоре с «СЭ» рассказал о знакомстве с Хасбуллой Магомедовым по прозвищу «Хасбик».

— Доволен ли качеством боя против Хукера?

— Конечно, доволен. Хорошо, что получилось закончить быстро. Смог показать хорошее выступление. Думаю, в UFC это оценят.

— Ты сразу же после завершения боя побежал к Хасбику. Почему?

— Он дает нам хорошую энергию. Просто отблагодарил так его.

— Как вы познакомились с ним?

— Он мой сосед, почти 15 лет уже рядом живет.

На турнире UFC 267 Махачев победил нокаутом новозеландца Дэна Хукера.

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Артем Бухаев все материалы автора
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