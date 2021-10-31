«Тренировался в парке и у себя в квартире». Волков объяснил причину плохой защиты от проходов в ноги в бою с Блейдсом

Российский тяжеловес UFC Александр Волков после победы над Марчином Тыбурой в интервью «СЭ» рассказал, как он смог улучшить навыки защиты от проходов в ноги.

— Вы сегодня продемонстрировали стопроцентную защиту от проходов в ноги. С момента вашего боя с Кертисом Блейдсом насколько вы стали лучше в этом аспекте? Или тут больше дело в уровне борьбы Блейдса и Тыбуры, а не в вашей способности защищаться от тейкдаунов?

— Они немножко по-разному борются. Дело не в уровне, а в стилистике борьбы. Когда я выходил на бой против Блейдса, я по сути не работал с партнерами. Получилось так, что был локдаун в Москве, и закрыли тогда всех в квартирах, и я как честный горожанин тоже не ходил в зал (улыбается). По сути я тренировался тогда только в парках и у себя в квартире. У меня было очень мало возможности побороться, чтобы подготовиться к бою, поэтому естественно, что сейчас перед боем с Тыбурой у меня было очень много спарринг-партнеров, которые постоянно меня бороли, очень много работали над борьбой. В обоих этих боях я был в хорошем настрое. Просто [перед боем с Кертисом] не хватило немного практики.

Волков победил Тыбуру судейским решением по итогам трех раундов на турнире UFC 267 в Абу-Даби. В ходе поединка россиянин продемонстрировал стопроцентную защиту от проходов в ноги.