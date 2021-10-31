Сэндхаген — о поражении от Яна: «Однажды я стану чемпионом»
08:48
Новозеландский боец UFC Кори Сэндхаген прокомментировал поражение от россиянина Петра Яна на турнире UFC 267.
«Жесткий спорт. Адская драка, Ян. Корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом», — написал Сэндхаген в Instagram.
30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.
Россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.
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