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Сэндхаген — о поражении от Яна: «Однажды я стану чемпионом»

08:48
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Новозеландский боец UFC Кори Сэндхаген прокомментировал поражение от россиянина Петра Яна на турнире UFC 267.

«Жесткий спорт. Адская драка, Ян. Корабль продолжает плыть. Однажды я стану чемпионом», — написал Сэндхаген в Instagram.

Публикация от Cory Sandhagen (@enterthesandman135)

30 октября 28-летний Ян победил 29-летнего Сэндхэгена единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

Россиянин одержал 16 побед и потерпел два поражения в ММА. В активе новозеландца 14 побед и четыре поражения.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVq7fFtvKJQ/

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Гоша Чернов все материалы автора
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