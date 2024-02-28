Алексеева: «Ничего плохого не могу про Нину Драму сказать»

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о своем отношении к бывшей модели Playboy Нине Драме, которая стала известна благодаря веселым интервью и спаррингам с бойцами UFC.

«Мне было бы интересно пообщаться с ней. Я видела ее влог с Мерабом Двалишвили. Интересная девчонка, интересный контент делает. Можно было бы ей показать какие-то свои фишки, например, болевые на ноги из самбо. Думаю, ей бы понравился еще удар из боевого самбо головой в голову. В UFC, конечно, такое запрещено, но почему бы и нет. Она веселая, интересная, харизматичная девчонка, делает свое дело, молодец. Ничего плохого не могу про нее сказать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алексеева.

На счету 33-летней Ирины Алексеевой пять побед и два поражения в профессиональных MMA.