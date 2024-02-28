Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

28 февраля, 04:07

Алексеева: «Ничего плохого не могу про Нину Драму сказать»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о своем отношении к бывшей модели Playboy Нине Драме, которая стала известна благодаря веселым интервью и спаррингам с бойцами UFC.

«Мне было бы интересно пообщаться с ней. Я видела ее влог с Мерабом Двалишвили. Интересная девчонка, интересный контент делает. Можно было бы ей показать какие-то свои фишки, например, болевые на ноги из самбо. Думаю, ей бы понравился еще удар из боевого самбо головой в голову. В UFC, конечно, такое запрещено, но почему бы и нет. Она веселая, интересная, харизматичная девчонка, делает свое дело, молодец. Ничего плохого не могу про нее сказать», — цитирует MMA.Metaratings.ru Алексеева.

На счету 33-летней Ирины Алексеевой пять побед и два поражения в профессиональных MMA.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/boec-ufc-alekseeva-pokazala-by-nine-drame-bolevye-priemy-iz-sambo-338366/
Ирина Алексеева
ММА
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вячеслав Василевский: «Видно, что Ковалев волнуется из-за большой ответственности»

Заботин будет биться с Погодиным в главном бою турнира TOP DOG Prospect 17
Новости
RSS RSS
Все новости