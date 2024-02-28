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28 февраля, 12:39

Заботин будет биться с Погодиным в главном бою турнира TOP DOG Prospect 17

Игнат Заздравин
Корреспондент
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В Туле 2 марта состоится турнир TOP DOG Prospect 17.

Турнир пройдет на площадке на площадке Concert Hall.

В главном бою вечера встретятся бывший претендент на чемпионский перстень Валерий Заботин будет биться с бывшим чемпионом в полусреднем весе Денисом Погодиным.

Впервые спортсмены встретились в титульном поединке на турнире TOP DOG 12. Бой закончился победой Погодина. После этого Денис провел 2 защиты перстня и завершил карьеру в кулачных боях.

В соглавном поединке будут биться сокомандники хедлайнеров вечера — Максим «Москаль» Москалев, представляющий команду Валерия Заботина, и Артем Скрябин, являющийся сокомандником Дениса Погодина.

Турниры TOP DOG Prospect проходят по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА.

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