Вячеслав Василевский: «Видно, что Ковалев волнуется из-за большой ответственности»

Экс-чемпион М-1 Вячеслав Василевский не считает свой предстоящий поединок с Владиславом Ковалевым особенным событием.

«Обычный (бой). Влад сейчас чуть больше на хайпе, чем мои предыдущие соперники. Но их я не оцениваю меньше, чем его. Плюс у нас главное событие, нас больше освещают. И Белаз кричит на каждом углу, что меня побьет. Колодки заряжены. Это добавляет дополнительную интригу.

На пресс-конференции, что бы я про него ни сказал, он реагировал так, будто я давлю на больное место. Рассказываю, что он много говорит, как «воздухан». Он сразу принимает это на личность, за оскорбление. Видно, что волнуется из-за большой ответственности. Все мои замечания вызывают у него реакцию: «Я же Влад Ковалев, я чемпион». «Да, я», «да, я» — начинаются все его предложения. Я сам не хотел, но получилось, что залез (ему в голову)», — цитирует MMA.Metaratings.ru Василевского.