Иранский боец Мохаммад Хейбати (ака Персидский Дагестанец) жестко проехался по российскому тяжеловесу Вячеславу Дацику. Ранее на турнире Hardcore Дацик комментировал бой Максима Дивнича и Мохаммада Хейбати. Тогда Рыжий Тарзан болел против Персидского Дагестанца.

«Дацик — это жирная свинья, — сказал Хейбати Sport24. — Как рассказывал Вагаб Вагабов о том, чем занимался Дацик в тюрьме, скажу, что он шерсть. Хрен. Не удивился вообще. Общался ли я с Дациком до или после турнира? У меня нет времени общаться с ним. Кто он вообще? Жду ли я его бой с Александром Емельяненко? Я очень жду. Хочу, чтобы Саша побил его. Если Саша оставит алкоголь и хорошо подготовится, то он может победить».

Поединок Дивнича и Хейбати прошел по правилам ММА и продлился всю дистанцию. В этом противостоянии победу одержал Дивнич.

Бой по правилам бокса между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком состоится в сентябре в лиге Hardcore Boxing.