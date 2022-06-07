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Сегодня, 21:07

Тимур Никулин рассказал о возможном бое против Магомеда Исмаилова

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный кулачный боец Тимур Никулин заявил, что после боя с Владимиром Минеевым планирует провести поединок против Магомеда Исмаилова.

«Я вам скажу, что с Магомедом Исмаиловым, скорее всего, будет бой. После того, как я выиграю у Минеева, я подерусь с Исмаиловым. Заранее хочу извиниться перед дядей Ромой Исмаиловым — это брат Магомеда Исмаилова. Ему тоже придется немножко попотеть. Но уже ничего не поможет, я иду за вашим братом! Мне кажется, Магомед Исмаилов послабее, чем Владимир Минеев в плане бокса», — сказал Никулин MMA.Metaratings.ru.

Никулин следующий поединок должен был провести по правилам бокса против действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) 12 июня в Москве на «ВТБ-арене», однако бой был отменен.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/timur-nikulin-s-magomedom-ismailovym-skoree-vsego-budet-boi-40039/
Магомед Исмаилов
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