Гловер Тейшейра: «После поражения Джонсу все говорили, что мне никогда не стать чемпионом»

42-летний действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Гловер Тейшейра (33-7) заявил, что поражение Джону Джонсу (26-1) мотивировало его усерднее тренироваться, чтобы стать чемпионом.

«Я проиграл Джону Джонсу, после чего начал замечать, что люди говорят, что мне больше никогда не стать чемпионом, — сказал бразилец в новом эпизоде UFC Countdown. — Через семь лет после поединка с Джонсом я опять бился за титул. У меня решительный настрой и большое сердце, и я всегда верил, что стану чемпионом. Мне это удалось. Я прилетел в Америку за своей мечтой в поисках лучшей жизни, и стал чемпионом мира. Если это вас не мотивирует, то не знаю, что сможет».

Тейшейра проиграл Джонсу единогласным решением судей 26 апреля 2014 года на UFC 172 в Балтиморе, США.

Тейшейра проведет следующий бой против Иржи Прохазки (28-3) 12 июня на UFC 275 в Калланге, Сингапур.