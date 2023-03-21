47-летний дагестанский боец: «Дацик мне не соперник. Харитонова я удосрочу»

Дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) в интервью «СЭ» отметил, что Вячеслав Дацик (14-16) не на одном с ним уровне, а также заявил, что последние поединки Сергея Харитонова (32-8) могли быть договорными.

«Я думаю, Дацик для меня не соперник, — сказал Магомедов. — Но если Дацик захочет боя, то пожалуйста. Мне интересно будет.

Харитонов? Я думаю, если Харитонов выйдет со мной по MMA, то у него нет никаких шансов. Я готов подраться по боксу, ведь он себя таким профессионалом по боксу считает, но, опять же, он медлительный. Я уверен, что я и Харитонова удосрочу. Если Харитонову отвечают, он падает. Не такого уровня он боец. Да, я его заслуг не принижаю, он много что выиграл, но последние некоторые бои по боксу, мне лично, показались договорняками».

Магомедов завершил карьеру в 2012 году, когда проиграл Александру Емельяненко (28-9) в связи с остановкой врачей.