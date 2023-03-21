47-летний дагестанский боец: «Если Штырков не примет мой вызов, я посчитаю это трусостью»

Дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) готов возобновить карьеру и подраться против Ивана Штыркова (21-2). Об этом Магомедов сказал в интервью «СЭ».

— Я считаю, что для меня бой со Штырковым — разогревочный. Я удосрочу его, выиграю нокаутом. Именно по боксу.

— А если Иван Штырков не воспримет ваш вызов всерьез?

— Я считаю, не воспринимать всерьез мой вызов — это трусость. Я не принижаю заслуг Штыркова, но [в бою с Исмаиловым] я видел толкатню, размазню. Бокса я там не видел. Я хочу показать Штыркову, как надо боксировать.

Магомедов завершил карьеру в 2012 году, когда проиграл Александру Емельяненко (28-9) в связи с остановкой врачей.