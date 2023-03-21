47-летний дагестанский боец: «Престиж тяжелого веса упал из-за Александра Емельяненко»

Дагестанский ветеран ММА Ибрагим Магомедов (22-8) в интервью «СЭ» назвал Александра Емельяненко (28-9) «разобранным бойцом».

— Саша Емельяненко известный боец, но у него какие-то спады были. В этот момент его начали звать разные соперники. Емельяненко-младший был разобранный, он не вел здоровый образ жизни, не тренировался, за счет этого он проигрывал. Я хочу вернуть престиж тяжелого веса.

— Из-за Александра этот престиж упал?

— Я считаю так. Именно из-за Александра.

Магомедов дважды бился с Емельяненко. В первом бою, который прошел в 2009 году, Емельяненко победил техническим нокаутом в первом раунде, а в реванше, в 2012 году, Магомедов проиграл техническим нокаутом во втором раунде в связи с остановкой врачей.