Хусейн Асхабов: «Не забудем слова Топурии, пока его не настигнем. Он по-любому извинится»

Боец UFC Хусейн Асхабов рассказал, что Илия Топурия пока не выходил с ним на связь. Около года назад Асхабов заявил, что Топурии придется извиниться за слова, сказанные в адрес Мовсара Евлоева.

— Знаешь, никогда в жизни не было такого, что чеченцы, ингуши оставляли такие оскорбления, поступки, — сказал Асхабов «СЭ». — Хоть это через год, через два года. Пройдет 10 лет — мы никогда не забудем эти слова, пока мы его не настигнем. Конечно, любой человек извинится за такие слова.

— Если Мовсар просто побьет Топурию в клетке, на этом инцидент будет исчерпан?

— Он извинится. Он по-любому извинится.

Илия Топурия и Мовсар Евлоев конфликтовали в «Твиттере» после того, как бойцов свели матчмейкеры UFC. При этом грузинский боец неоднократно оскорблял россиянина. Поединок в итоге не состоялся.