Хасбулла: «Ислам размажет Волкановски, потому что я сам его дважды побеждал»

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов уверен, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) победит чемпиона в полулегком дивизионе Александра Волкановски (25-1).

«Я думаю, Ислам размажет его [Волкановски. — Прим. «СЭ"], потому что я сам его дважды побеждал, когда размазал об его лицо бургер. Ислам его вообще не почувствует», — приводит слова Хасбуллы talkSPORT.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.