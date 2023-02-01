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Сегодня, 14:17

Хасбулла: «Ислам размажет Волкановски, потому что я сам его дважды побеждал»

Давид Хачатрян
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов уверен, что чемпион легкого дивизиона UFC Ислам Махачев (23-1) победит чемпиона в полулегком дивизионе Александра Волкановски (25-1).

«Я думаю, Ислам размажет его [Волкановски. — Прим. «СЭ"], потому что я сам его дважды побеждал, когда размазал об его лицо бургер. Ислам его вообще не почувствует», — приводит слова Хасбуллы talkSPORT.

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
UFC
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