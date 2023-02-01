Шестаков убежден, что Емельяненко способен отомстить Бейдеру за поражение трехлетней давности

Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков оценил шансы российского бойца Федора Емельяненко на победу в поединке против американца Райана Бейдера.

«Федор был, есть и будет лучшим в своем деле. Я убежден, ему по-прежнему нет равных. Емельяненко умеет добиваться результатов как на короткой дистанции, так и на исходе поединка. Реальное мастерство заключается в том, чтобы победить, приложив для этого минимум усилий. И в последних поединках Федору это удавалось.

Я не верю в то, что бой продлится все пять раундов, вряд ли Емельяненко захочет давать возможность судьям решить судьбу поединка. Конечно, удары руками являются главным оружием в его арсенале, особенно на близкой дистанции, однако не стоит забывать про силу его лоу-киков, способных ломать ноги соперникам. Ну а про борьбу я даже не говорю, школа самбо сделала его неуязвимым в этом компоненте. Если резюмировать сказанное выше, думаю, бой не продлится больше трех раундов. И несмотря на то что бой состоится в США, ставлю на победу Федора», — цитирует Шестакова RT.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет последний поединок в спортивной карьере. Бой пройдет в Инглвуде, штат Калифорния. Первая встреча бойцов в январе 2019 года закончилась победой Бейдера нокаутом в первом раунде.