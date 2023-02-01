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Сегодня, 14:34

Джефф Монсон: «Сейчас МОК проповедует лицемерие. Почему они не вводили такие же санкции против США?»

Алина Савинова
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Бывший боец ММА Джефф Монсон высказался о санкциях Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«К сожалению, сейчас МОК проповедует не Олимпийскую хартию и демократию, а лицемерие. Запрет на участие сборной России в международных соревнованиях — это абсолютно несправедливое коллективное наказание. Политика не имеет никакого места в спорте. Почему МОК не вводил такие же санкции против США, когда они проводили свои многочисленные военные операции?

Как скоро санкции прекратятся? Трудно сказать. Думаю, что не в ближайшее время. Сейчас очень важно постараться договориться на нормальных условиях, чтобы наши спортсмены могли выступать не в нейтральном статусе, а представляя свою страну. Для этого потребуются объединенные усилия многих стран, заинтересованных в возвращении российских спортсменов на международную арену", — приводит «РБ Спорт» слова Монсона.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО) на Украине, к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzheff-monson-mok-propoveduet-litsemerie-pochemu-oni-ne-vvodili-takie-zhe-sanktsii-protiv-ssha/
Джефф Монсон
МОК
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