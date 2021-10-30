Габдуллин: «Петр Ян сможет победить за счет прессинга, взвинчивая темп»

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин дал прогноз на бой Петра Яна и Кори Сэндхагена, предсказал победу россиянина за счет наступательной тактики.

«Впервые Петра Яна увидел в качестве рядового спортсмена на чемпионате и первенстве Сибирского ФО, — приводит слова Габдуллина пресс-служба ММА России. - Уже тогда он выделялся за счет яркой техники, показывал высокий класс работы в ринге: тактически переигрывал оппонентов, демонстрировал бешеную скорость, выносливость, постоянно доминировал, агрессивно и хладнокровно действовал в опасных ситуациях. Поэтому в предстоящем бою ожидаю бессменную его наступательную тактику, огромный град ударов руками, ногами, коленями и, конечно, превосходные качества борца.

После дисквалификации Петр обдуманно и максимально сосредоточенно подойдет к этому титульному бою. Уверен, он сделал определенные выводы, недоразумение сделало его сильнее и мотивированнее. Победить сможет, думаю, за счет своей тактики и постоянного прессинга, периодически взвинчивая темп и делая ставку на скоростно-силовую работу".

Бой Яна против Сэндхагена состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет главные бои турнира UFC 267. Начало — в 22.00 мск.