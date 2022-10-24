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Сегодня, 09:25

Харитонов обратился к Яну: «Тебя прочитали как котенка! Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC не уволили»

Харитонов призвал Яна опуститься на землю после поражения от О'Мэлли
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Харитонов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на UFC 280.

— Во время битвы взглядов Петр Ян толкнул О`Мэлли. Это могло сказаться?

— Толкать... Позорище! Это нервы, срыв! Это пройденный этап. Куча спортсменов погорело на этом, а он до сих пор витает в облаках. Думает, что непобедимый и крутой чемпион. Выкинь из головы это! Тебя уже прочитали как котенка. Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC тебя не уволили.

— Тактаров считает, что Ян перегорел еще на стердауне.

— Я с Тактаровым вообще редко соглашаюсь. Но тут я с ним соглашусь.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей по итогам трехраундового боя, который проходил 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Сергей Харитонов. Харитонов жестко раскритиковал Яна: «Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится»

Петр Ян
Сергей Харитонов
Шон О`Мэлли
UFC
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