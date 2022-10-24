Харитонов жестко раскритиковал Яна: «Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится»

Российский боец Сергей Харитонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение россиянина Петра Яна американцу Шону О'Мэлли на UFC 280.

«Много обсуждений — кто победил, кто проиграл. Уже можно было сделать работу над ошибками после двух боев со Стерлингом. Вот уже третий бой... Я вспоминаю Александра Сергеевича Федорова, заслуженного мастера спорта по самбо. Этого человека уважал весь Советский союз. У него была такая поговорка: «Слабому всегда не везет». Эта поговорка подходит к Яну. Он сильнее Стерлинга и О`Мэлли. Но ему пора опуститься на землю, начать тренироваться и не общаться с определенным кругом. Тогда все будет хорошо. А как себя Ян ведет? Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится. Это влияет на всех, в том числе и на судей. Эти шуткочки... Он думает, что выглядит круто, но он выглядит смешно. Над ним смеются люди вокруг. Я ему советую уже после третьего поражения — опустись на землю, слушай старших, выкинь из башки, что ты был чемпионом. Таких чемпионов было миллион. Научись проходить чужие ошибки, а не свои», — сказал Харитонов «СЭ».

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей по итогам трехраундового боя, который проходил 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).