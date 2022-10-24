Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 09:45

Стало известно, что сказали Чимаев и брат Хабиба перед потасовкой на UFC 280

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Хамзат Чимаев.
Фото USA Today Sports

Стали известны детали диалога бойцов UFC Хамзата Чимаева и Абубукара Нурмагомедова перед потасовкой на турнире UFC 280.

Инцидент возник в «Этихад Арене» во время того, как новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев давал интервью в октагоне после победы.

Чимаев подошел к Нурмагомедову поздороваться и слегка ударил его кулаком в живот. На что брат Хабиба ответил: «Можно же было нормально подойти и поздороваться». Это не понравилось Чимаеву: «Я делаю как хочу». После чего Нурмагомедов ответил: «Не будешь так делать со мной». После этих слов бойцы начали толкаться.

Чуть позже стало известно, что оба бойца помирились.

Абубакар Нурмагомедов
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
Читайте также
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Первый ассист Миранчука в новой команде! Помог прервать «Торино» ужасную серию
Эксперт рассказал о способности боевых дельфинов охранять Севастопольскую бухту
Во Франции предупредили о способности Байдена «взорвать» ситуацию на Украине
Банкоматы оказались не готовы принимать новые купюры
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Харитонов обратился к Яну: «Тебя прочитали как котенка! Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC не уволили»
Харитонов жестко раскритиковал Яна: «Разве это достойно русского пацана? Эта клоунада многим не нравится»
Гилберт Бернс проиграл 50 тысяч долларов, поставив на Оливейру
Реакция Хабиба на поражение Яна. Видео
В бою с О'Мэлли мы увидели самую примитивную версию Петра Яна. Глупо пенять на судей
Харитонов объяснил, почему с удовольствием бы посмотрел бой между Махачевым и Макгрегором
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Харитонов обратился к Яну: «Тебя прочитали как котенка! Ты проиграл три боя, опустись на землю, пока UFC не уволили»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости