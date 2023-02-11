Харитонов предположил, что Махачев одержит победу над Волкановски с помощью приема из борьбы

Российский боец ММА Сергей Харитонов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым и Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Считаю, что Махачев фаворит. Ислам будет драться в своем весе, а Волкановски поднялся наверх. Это уже говорит о том, что шансы у него Александра уменьшаются. Допускаю, что Ислам победит досрочно. Мне кажется, Махачев победит с помощью приема из борьбы: болевым или удушающим. По крайней мере, я так думаю. Конечно, я могу и ошибаться», — сказал Харитонов «СЭ».

Турнир UFC 284 пройдет 12 февраля в Перте (Австралия). Бой Махачев — Волкановски станет главным событием вечера.