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Сегодня, 18:00

Российский актер Верещагин: «Я за русских конечно, всегда за нашу матушку»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский актер Олег Верещагин заявил, что будет поддерживать бойцов из России на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я думаю, что спортсмен в контактном виде спорта, выходя против русского, понимает, что все серьезно, это как бы не шуточки. Я за наших всеми силами вообще-то, плюс за русских конечно, всегда за нашу матушку», — приводит слова Верещагина РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Также на этом турнире выступит звезда поп-ММА Артем Тарасов, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/1074759-vereshchagin-zaiavil-chto-budet-podderzhivat-rossiian-na-turnire-ren-tv
ММА
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