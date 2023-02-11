Российский актер Верещагин: «Я за русских конечно, всегда за нашу матушку»

Российский актер Олег Верещагин заявил, что будет поддерживать бойцов из России на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Я думаю, что спортсмен в контактном виде спорта, выходя против русского, понимает, что все серьезно, это как бы не шуточки. Я за наших всеми силами вообще-то, плюс за русских конечно, всегда за нашу матушку», — приводит слова Верещагина РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари. В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Также на этом турнире выступит звезда поп-ММА Артем Тарасов, который выйдет на ринг против Давида Хачатряна, чемпиона Армении по кикбоксингу. Четвертым боем станет схватка Ислама Муртазаева и Сергея Пономарева.