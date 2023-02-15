Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Допинг

Сегодня, 13:46

Харитонов об обвинениях Махачева в нарушении допинговых правил: «Не думаю, что он одержал нечестную победу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» новость о том, что российский боец UFC Ислам Махачев может быть дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил.

«Махачева обвинили в употреблении допинга? Нужны доказательства. Сказать можно все, что угодно. Не думаю, что Ислам одержал нечестную победу», — сказал Харитонов «СЭ».

После победы Махачева над австралийцем Александром Волкановски в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе на турнире UFC 284, который прошел 12 февраля, россиянина обвинили в нелегальном использовании капельницы для восстановления перед боем.

Использование капельниц для восстановления водного баланса после сгонки веса является запрещенным методом, поскольку это может быть использовано для скрытия следов употребления допинга. По правилам Антидопингового агентства США (USADA) любой боец, нарушивший запрет на использование запрещенных веществ, может быть дисквалифицирован на срок до двух лет.

Алекс Волкановски и&nbsp;Ислам Махачев. Махачева подозревают в мошенничестве перед боем с Волкановски. Российский чемпион нарушил правила USADA?

Ислам Махачев
Сергей Харитонов
UFC
ММА
0
Читайте также
Болт потерял 12 миллионов в результате аферы на родине. Виновный найден, но сможет ли он расплатиться с Усэйном?
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Советник Пушилина Гагин: ВСУ расстреляли под Угледаром группу медиков
Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось
Посольство РФ подтвердило запрет на заход 69 российских судов в порты Бангладеш
Херш: Байден из-за страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махачев опроверг обвинения в использовании капельниц

Морозов заявил, что в UFC платят небольшие деньги
Новости
RSS RSS
Все новости