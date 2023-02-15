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Сегодня, 13:53

Морозов заявил, что в UFC платят небольшие деньги

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Казахстанский боец Сергей Морозов рассказал о заработках в UFC.

«На тему заработка — думаю, это не секрет: в UFC много не платят. Допустим, если взять промежуточный минимум у тебя в Америке — для Америки это тоже небольшие деньги. Более-менее нам хватает — потренироваться, на лагерь. Потом, на эти деньги мы живем здесь, готовимся на эти деньги. Деньги получаем — долги раздаем, на подготовку их тратим. А если в Америке жить, этих денег тебе вообще практически не хватает. Для СНГ еще — более-менее. Если бонусы будешь зарабатывать, если контракт у тебя хотя бы 20+20 будет — то еще можно. А я вот начинал с простого контракта, с небольшого базового, стандартного. А это, поверьте, деньги совсем небольшие — маленькие деньги», — приводит слова Морозова Legalbet.kz.

33-летний Морозов провел в UFC пять боев, из которых выиграл три.

Источник: https://legalbet.kz/news/boetc-morozov-o-zarabotkah-v-ufc-malenkie-dengi/
UFC
ММА
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