Хамзат Чимаев подтвердил, что может провести следующий бой в Австралии

Шведский полусредневес UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев (12-0) сообщил, что бойцы отказываются с ним драться, когда дело доходит до подписания контракта.

«Сейчас каждый бросает мне вызов, но я вызывал их на бой до этого, когда я не был таким известным, — сказал Чимаев на своем YouTube-канале. — Но они все равно вызывают меня на бой, и когда дело доходит до подписания контракта, у них возникают какие-то проблемы, травма… они находят способ соскочить с боя.

Конечно, я хочу драться за титул. Мне говорили, что после боя с Гилбертом Бернсом ты можешь получить бой за титул, хотя я в это не верил. Тогда я подрался с Кевином Холландом и думал, что, возможно, мне дадут бой за титул. Но этого не произошло. И все эти парни знают, что для меня они — легкий бой, поэтому они не хотят давать мне шанс их разнести. Я хочу драться, но не знаю, где. Сперва мне говорили о Лондоне, потом о Лас-Вегасе, затем о Бразилии. Сейчас речь идет об Австралии. Не знаю, какая страна будет следующей».

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.