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Сегодня, 09:43

Порье дал прогноз на потенциальный бой Конора и Чендлера

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в легком дивизионе Дастин Порье (29-7) уверен в победе чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) над Майклом Чендлером (23-8).

«Я ставлю на Конора. По Чендлеру легко попасть, а Конор использует тайминг, — отметил Порье в интервью Bloody Elbow. — При этом он выше, а Чендлер со временем сбавляет темп. Если он начнет бороться, чтобы избежать ударов Конора, то выдохнется, и тогда его можно будет легко достать. Я бы поставил свои деньги на победу Конора».

Макгрегор в последнем бою проиграл техническим нокаутом в первом раунде Порье 10 июля 2021 года на UFC 264 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Чендлер в последнем бою проиграл Порье сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.

Дастин Порье
Конор Макгрегор
Майкл Чендлер
ММА
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