Чимаев обратился к Пауло Косте: «Ты — бомжара. У меня сейчас есть соперник получше»

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) отреагировал на слухи о том, что седьмой номер рейтинга в среднем весе Пауло Коста (14-2) подписал контракт на бой с ним на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

«Пауло Коста, ты — бомжара. У меня сейчас есть соперник получше», — написал Чимаев в Twitter.

Коста выбыл из поединка с россиянином Икрамом Алискеровым (14-1) на UFC 291 и якобы подписал контракт на бой с Чимаевым на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.