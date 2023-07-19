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Камил Гаджиев: «Бой Минеева и Штыркова, скорее всего, пройдет в начале ноября»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что действующий чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев (16-1) должен встретиться с Иваном Штырковым (22-2) по правилам кикбоксинга в начале ноября.

«В начале ноября этому бою, скорее всего, быть. Есть нюанс, связанный с тем, что они потом в течение года должны встретиться по правилам MMA. Тоже не вижу проблем никаких. Почему нет? Сейчас я бы по-дружески сказал бы Вове: «Ты должен отдавать себе отчет в том, что надо готовиться, это не твоя весовая категория».

Что касается кика, то Владимир Минеев — опытный, мастеровитый кикбоксер, а Иван Штырков, хоть и не опытный и мастеровитый кикбоксер, он — здоровый мужик, для которого это понятная весовая категория, и он находится в постоянном тренинге. Это делает их шансы плюс минус равными», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале KAMIL TIME.

Штырков победил Петра Романкевича в экстра-раунде по правилам кикбоксинга на RCC 15. Бой состоялся 13 мая в Екатеринбурге.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре прошлого года в Москве и проходил по правилам кикбоксинга, Минеев нокаутировал бразильского тяжеловеса Фернандо Родригеса.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dG6YtoapSoQ
Владимир Минеев
Иван Штырков
Камил Гаджиев
ММА
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