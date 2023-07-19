Александр Волкановски обвинил Махачева в трусости

Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) упрекнул чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (24-1) в том, что тот якобы от него убегает.

«Ты бежишь [от меня], брат, ты не хочешь этого боя», — написал Волкановски в Twitter в ответ на сообщение Махачева о том, что он хочет подраться с чемпионом полусреднего дивизиона Леоном Эдвардсом (21-3) на UFC 294.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.