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Гаджиев высказался о предстоящих поединках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

17:18
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Президент Fight Nights Gobal Камил Гаджиев высказался о предстоящих поединках на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 13 августа в Москве.

В этот вечер на ринге подерутся: Вячеслав Дацик (Рыжий Тарзан) и Даниял Эльбаев (Т-34), Денис Вильданов — Брюс Хлебников, Тайсон Дижон (Африканский Тайсон) — Артем Тарасов (блогер). В главном бою турнира сойдутся россиянин Виталий Кудухов и бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBA Гильермо Джонс (Панама).

«Я считаю, что в продолжительном бою Брюс, как человек более легкий, не обремененный весом, сможет дать отпор. Плюс к тому — его физическая сила. Она, наверное, сопоставима с габаритами Вильданова.

Кто будет фаворитом в бою Дижон — Тарасов? Тарасов прибавляет от боя к бою. Он выступает в разных видах, много тренируется. Несмотря на то, что у Дижона есть боксерский опыт, я ставлю на Тарасова. Дижон покажет хороший бой, но победителем выйдет российский спортсмен", — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало— в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/865992-gadzhiev-nazval-favoritov-turnira-boitsovskogo-kluba-ren-tv

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