Президент Bellator готов подписать Фрэнсиса Нганну

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что готов подписать контракт с чемпионом UFC в тяжелом весе Фрэнсисом Нганну в том случае, если переговоры камерунца с сильнейшей лигой мира зайдут в тупик.

«Мы пока не разговаривали с Нганну, поскольку он в контрактных обязательствах, у него есть чемпионские бои, — сказал Кокер журналистам после турнира Bellator 274. — Если он однажды станет свободным агентом и окажется в нужное время в нужном месте, и мы поймем, что нас все устраивает, то мы решим на месте».

«Наша философия остается прежней: если ты свободный агент и хочешь предложить свой товар, бренд и бизнес, то приходи и поговори с нами, ведь мы подписываем самых известных и лучших свободных агентов на планете».

На счету 35-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения. В последнем поединке, который состоялся в январе на UFC 270, Нганну единогласным решением судей выиграл у ранее непобежденного Сирила Гана.