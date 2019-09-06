Хабиб сделал вес перед боем с Порье. Пришлось взвешиваться обнаженным
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уложился в требуемые 70,3 килограмма перед поединком с американцем Дастином Порье. Официальная процедура взвешивания состоялось в одном из отелей Абу-Даби. Нурмагомедов взвешивался без шортов.
Во вторник вечером Хабиб весил 76 килограммов. А две недели назад — порядка 78 килограммов.
Бой пройдет в столице ОАЭ 7 сентября. На кону — титул чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг), который с апреля 2018 года принадлежит Нурмагомедову. Порье — временный чемпион в данной весовой категории.
В активе 30-летнего Нурмагомедов — 27 побед и 0 поражений в ММА. У 30-летнего Порье — 25 побед, 5 поражений. (Илья Андреев)
Хабиб — Порье. Live! //
Хабиб Нурмагомедов: «Чувствую себя отлично»
Хабиб сделал вес!!! pic.twitter.com/X54a9WC3lY— Бокс/ММА (@boxing_mma_se) September 6, 2019
«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье