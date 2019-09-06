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Хабиб Нурмагомедов: «Чувствую себя отлично»

08:56

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов после церемонии взвешивания заявил, что чувствует себя отлично. 30-летний боец уложился в положенные 70,3 килограмма. 7 сентября в Абу-Даби он проведет бой с американцем Дастином Порье.

— Как себя чувствуете?

— Все нормально. Отлично! Сейчас буду спать, — сказал Хабиб.

Нурмагомедов поблагодарил друзей и членов команды, которые ждали его на выходе из зала, где проходила церемония взвешивания. Он пожал руку каждому.

Хабиб провел в ММА 27 боев, победив в каждом. Титул чемпиона UFC он завоевал в апреле 2018 года. (Илья Андреев)

«СЭ» проведет прямую трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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